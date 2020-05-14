Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией

Председатель разведывательного комитета Сената США республиканец Ричард Берр ушел с должности на фоне расследования о продаже им акций на сотни тысяч долларов якобы с использованием непубличной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Ричард Берр ушел с должности 15 мая, заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл. В четверг выяснилось, что телефон Берра забрало ФБР.

Сенатора обвиняют в том, что он использовал внутреннюю информацию, чтобы избежать рыночных потерь от коронавируса. В феврале он и его жена продали 1,7 млн долларов акций как раз перед тем, как рынки начали рушиться из-за опасений экономического кризиса.

Члены Конгресса США нарушают закон, если они торгуют акциями на основе непубличной информации, собранной во время исполнения должностных обязанностей.

Берр распродавал свои акции в то время, как президент Трамп и его сторонники приуменьшали угрозу коронавируса. В то время Берр участвовал в брифингах, на которых обсуждался возможный вред для экономики из-за кризиса здравоохранения.

Сенатор отрицает, что он делал что-то не так, настаивая, что основывал свои торговые решения исключительно на публичной информации, которую он прочитал в финансовых СМИ.

Макконнелл сообщил, что Берр отказался от должности председателя комитета по вопросам разведки на время проведения расследования.