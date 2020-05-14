Все разделы
Укр / Рус

Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией

Четверг, 14 мая 2020, 20:50

Председатель разведывательного комитета Сената США республиканец Ричард Берр ушел с должности на фоне расследования о продаже им акций на сотни тысяч долларов якобы с использованием непубличной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Ричард Берр ушел с должности 15 мая, заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл. В четверг выяснилось, что телефон Берра забрало ФБР.

Сенатора обвиняют в том, что он использовал внутреннюю информацию, чтобы избежать рыночных потерь от коронавируса. В феврале он и его жена продали 1,7 млн долларов акций как раз перед тем, как рынки начали рушиться из-за опасений экономического кризиса.

Члены Конгресса США нарушают закон, если они торгуют акциями на основе непубличной информации, собранной во время исполнения должностных обязанностей.

Берр распродавал свои акции в то время, как президент Трамп и его сторонники приуменьшали угрозу коронавируса. В то время Берр участвовал в брифингах, на которых обсуждался возможный вред для экономики из-за кризиса здравоохранения.

Сенатор отрицает, что он делал что-то не так, настаивая, что основывал свои торговые решения исключительно на публичной информации, которую он прочитал в финансовых СМИ.

Макконнелл сообщил, что Берр отказался от должности председателя комитета по вопросам разведки на время проведения расследования.



powered by lun.ua
Главное сегодня

В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко

Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC

обновленоНа Донбассе во время занятий погибли двое военных

Все главные новости...
Последние новости
20:50
Глава комитета по разведке Сената США ушел с должности, потому что распродал акции перед пандемией
20:36
В Кабмине планируют вывести СИЗО за пределы городов, а их землю отдать инвесторам
20:20
В Еврокомиссии похвалили Украину за законы о земле и банках
20:11
Коронавирус уже убил более 300 тысяч человек
19:56
Гончарук: Зеленского поместили в информационный карантин
19:46
Курс гривни к евро существенно укрепился
19:44
В Италии выросла суточная смертность от коронавируса
19:43
Больше 3 тысяч украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен
19:40
Украина хочет более прогрессивной политики ЕС в отношении Восточного партнерства
19:22
обновленоПрокуратура АР Крым проверит судью, который незаконно снял арест с судна
Все новости...