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Партія Шарія намагається через суд "вибити" з держбюджету 3 мільйони

Четвер, 14 травня 2020, 21:01

Партія Шарія подала судовий позов до Нацагентства із запобігання корупції з вимогою надати політичній силі державне фінансування у розмірі понад 3,2 млн грн.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва, куди і надійшов позов

Дослівно: "Позивач просить суд стягнути з державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія в розмірі понад 3,2 млн грн".

Деталі: Також партія вимагає визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, не здійснила відповідне фінансування політичної сили за 2019 рік.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.  

Нагадаємо: Раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали від 2% голосів. Партія Шарія набрала 2,23% на парламентських виборах 2019 року. Цього не вистачило для проходження в Раду, але для отримання коштів з бюджету було достатньо.

Але вже новий склад Верховної Ради змінив це правило — тепер фінансування отримують лише партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр і пройшли до парламенту.

Українська правда
Теми: партіїсудНАЗКдержборг


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