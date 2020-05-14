Партия Шария пытается через суд "выбить" из госбюджета 3 миллиона

Партия Шария подала судебный иск к Нацагентству по предотвращению коррупции с требованием предоставить политической силе государственное финансирование в размере более 3,2 млн грн.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева, куда и поступил иск

Дословно: "Истец просит суд взыскать из государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария в размере более 3 200 000 грн".

Детали: Также партия требует признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению истца, не осуществила соответствующее финансирование политической силы за 2019 год.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним: Ранее законодательство предусматривало госфинансирование партий, которые на выборах набрали от 2% голосов. Партия Шария набрала 2,23% на парламентских выборах 2019 года. Этого не хватило для прохождения в Раду, но для получения средств из бюджета было достаточно.

Однако уже новый состав Верховной Рады изменил это правило - теперь финансирование получают только партии, преодолевшие 5-процентный барьер и прошли в парламент.