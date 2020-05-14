Суд змусив Білий дім оприлюднити листи щодо України

Суддя Емі Джексон видала запит з вимогою до адміністрації президента США Дональда Трампа надати електронне листування, в якому йшлося про військову допомогу Україні і, зокрема, вказівку президента про призупинку такої допомоги.

Джерело: заступник юриста бюджетного управління Білого дому Гедер Уолш, якого цитує "Голос Америки" з посиланням на Law and Crime.

Деталі: Рішення було ухвалене за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації. Раніше Білий дім відмовив у наданні документів виданню, посилаючись на застосування виконавчого привілею.

Пряма мова Уолша: "Конкретно, документи в цій категорії - це електронне листування президента, або віце-президента, або безпосередніх радників президента стосовно президентського рішення про обсяг, терміни та мету затримки військової допомоги Україні".

Нагадаємо: Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови