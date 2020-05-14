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Суд заставил Белый дом обнародовать письма по Украине

Четверг, 14 мая 2020, 21:28

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в которой говорилось о военной помощи Украине и, в частности, указание президента о приостановке такой помощи.

Источник: заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш, которого цитирует "Голос Америки" со ссылкой на Law and Crime.

Детали: Решение было принято по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительной привилегии.

Прямая речь Уолша: "Именно документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и целях задержки военной помощи Украине".

Напомним: Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Темы: СШАУкраинаТрампЗеленский


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