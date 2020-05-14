У Литві заявили, що відправили в Україну захисні костюми
Четвер, 14 травня 2020, 22:28
З Литви в Україну, Вірменію, Молдову та Грузію відправляють захисні засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.
Джерело: МЗС Литви
Деталі: Це - гуманітарна допомога, рішенням уряду Литовської Республіки від 22 квітня призначена для країн Східного партнерства в якості реакції на прохання цих держав про допомогу в боротьбі з COVID-19.
На суму понад 100 тисяч євро було придбано 52,6 тисяч виготовлених в Литві щитків для обличчя.
В Україну захисні засоби будуть доставлені наземним транспортом.
Гуманітарний вантаж до Вірменії, Молдови та Грузії погодилися відвезти військово-повітряні сили Литви, які здійснюють плановий політ в ці країни.