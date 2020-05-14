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У Литві заявили, що відправили в Україну захисні костюми

Четвер, 14 травня 2020, 22:28
У Литві заявили, що відправили в Україну захисні костюми

З Литви в Україну, Вірменію, Молдову та Грузію відправляють захисні засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

Джерело: МЗС Литви

Деталі: Це - гуманітарна допомога, рішенням уряду Литовської Республіки від 22 квітня призначена для країн Східного партнерства в якості реакції на прохання цих держав про допомогу в боротьбі з COVID-19.

На суму понад 100 тисяч євро було придбано 52,6 тисяч виготовлених в Литві щитків для обличчя.

В Україну захисні засоби будуть доставлені наземним транспортом.

Гуманітарний вантаж до Вірменії, Молдови та Грузії погодилися відвезти військово-повітряні сили Литви, які здійснюють плановий політ в ці країни.

"Українська правда" у Threads

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