В Литве заявили, что отправили в Украину защитные костюмы

Из Литвы в Украину, Армению, Молдову и Грузию отправили защитные средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Источник: МИД Литвы

Детали: Это – гуманитарная помощь, решением правительства Литовской Республики от 22 апреля предназначенная для стран Восточного партнерства в качестве реакции на просьбы этих государств о помощи в борьбе с COVID-19.

На сумму свыше 100 тысяч евро было приобретено 52,6 тысяч изготовленных в Литве щитков для лица.

В Украину защитные средства будут доставлены наземным транспортом.

Гуманитарный груз в Армению, Молдову и Грузию согласились отвезти военно-воздушные силы Литвы, осуществляющие плановый полет в эти страны.