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Україна в ООН приєдналася до Групи захисту жінок

Четвер, 14 травня 2020, 22:59
Україна в ООН приєдналася до Групи захисту жінок

Україна стала повноправним учасником Групи друзів жінок, миру й безпеки – об'єднання держав в ООН, яке опікується захистом жінок в умовах збройних конфліктів.

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кислиці: "Це дасть нам можливість разом з партнерами докладати зусиль для забезпечення рівноправної та всебічної участі жінок у всіх процесах, пов’язаних з підтримкою міжнародного миру й безпеки.

Ідеться, в тому числі, про розробку програм попередження сексуального та іншого насильства, протидію торгівлі людьми, моніторинг ситуації, психологічну реабілітацію, професійний розвиток".

Деталі: За його словами, особлива увага з українського боку приділятиметься захисту жінок, які постраждали від російської агресії.

Дипломат також зауважив, що українська сторона буде активно використовувати платформу для обміну інформацією та досвідом, донесення національної позиції, адвокації та пошуку нових шляхів для посилення імплементації "жіночого" порядку денного - як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Україна отримала запрошення приєднатися до Групи друзів жінок, миру й безпеки у четвер, 14 травня, й одразу погодилася стати учасником ініціативи, організованої на базі ООН, підкреслив Кислиця. Організатори Групи впевнені, що внесок України буде цінним.

Разом з Україною міжнародна група включатиме 60 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаООНбойові дії
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