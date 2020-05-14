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Украина в ООН присоединилась к Группе защиты женщин

Четверг, 14 мая 2020, 22:59
Украина в ООН присоединилась к Группе защиты женщин

Украина стала полноправным участником Группы друзей женщин, мира и безопасности - объединение государств в ООН, которое занимается защитой женщин в условиях вооруженных конфликтов.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Это даст нам возможность вместе с партнерами прилагать усилия для обеспечения равноправного и всестороннего участия женщин во всех процессах, связанных с поддержанием международного мира и безопасности.

Речь идет, в том числе, о разработке программ предупреждения сексуального и другого насилия, противодействие торговле людьми, мониторинг ситуации, психологическую реабилитацию, профессиональное развитие".

Детали: По его словам, особое внимание с украинской стороны будет уделяться защите женщин, пострадавших от российской агрессии.

Дипломат также отметил, что украинская сторона будет активно использовать платформу для обмена информацией и опытом, донесения национальной позиции, адвокации и поиска новых путей для усиления имплементации "женской" повестки дня - как на международном, так и на национальном уровнях.

Украина получила приглашение присоединиться к Группе друзей женщин, мира и безопасности в четверг, 14 мая, и сразу согласилась стать участником инициативы, организованной на базе ООН, подчеркнул Кислица. Организаторы Группы уверены, что вклад Украины будет ценным.

Вместе с Украиной международная группа будет включать 60 стран.

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Темы: УкраинаООНбоевые действия
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