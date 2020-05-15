ВООЗ готує Європу до другої хвилі коронавірусу восени
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Європі не можна розслаблятися, вона повинна підготуватися до другої хвилі смертей від коронавірусу восени та взимку.
Джерело: директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, якого цитує The Independent
Деталі: За словами доктора Клюге, країни "повинні зберігати пильність", незважаючи на зниження числа смертей та заражень в останні тижні.
Доктор Клюге також попередив, що уповільнення спалаху в європейських країнах не означає, що пандемія завершується, оскільки вірусний центр в Європі змістився у східні країни – Україну, Білорусь, Казахстан і Росію.
Клюге сказав, що суспільна поведінка буде грати ключову роль в "стримуванні поширення вірусу", так як багато країн починають послаблювати свої карантинні обмеження.
Пряма мова Клюге: "Я дуже стурбований подвійною хвилею: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна – сезонного грипу або кору.
Зараз ми знаходимося на роздоріжжі, де наші дії та індивідуальна поведінка визначають, як все відбудеться".
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