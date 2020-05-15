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ВООЗ готує Європу до другої хвилі коронавірусу восени

П'ятниця, 15 травня 2020, 00:04

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Європі не можна розслаблятися, вона повинна підготуватися до другої хвилі смертей від коронавірусу восени та взимку.

Джерело: директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, якого цитує The Independent

Деталі: За словами доктора Клюге, країни "повинні зберігати пильність", незважаючи на зниження числа смертей та заражень в останні тижні.

Доктор Клюге також попередив, що уповільнення спалаху в європейських країнах не означає, що пандемія завершується, оскільки вірусний центр в Європі змістився в східні країни – Україну, Білорусь, Казахстан і Росію.

Клюге сказав, що суспільна поведінка буде грати ключову роль в "стримуванні поширення вірусу", так як багато країн починають послаблювати свої карантинні обмеження.

Пряма мова Клюге: "Я дуже стурбований подвійною хвилею: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна – сезонного грипу або кору.

Зараз ми знаходимося на роздоріжжі, де наші дії та індивідуальна поведінка визначають, як все відбудеться".

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Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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