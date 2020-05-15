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ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Пятница, 15 мая 2020, 00:04
ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Источник: директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, которого цитирует The Independent

Детали: По словам доктора Клюге, страны "должны сохранять бдительность", несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели.

Доктор Клюге также предупредил, что замедление вспышки в европейских странах не означает, что пандемия подходит к концу, поскольку вирусный центр в Европе сместился в восточные страны – Украину, Беларусь, Казахстан и Россию.

Клюге сказал, что общественное поведение будет играть ключевую роль в "сдерживании распространения вируса", так как многие страны начинают ослаблять свои карантинные ограничения.

Прямая речь Клюге: "Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна – сезонного гриппа или кори.

Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет".

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Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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