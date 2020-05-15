Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19
П'ятниця, 15 травня 2020, 03:45
Сполучені Штати перевірили понад 10 мільйонів людей на наявність коронавірусу. Вірус виявили у 1 456 745 громадян.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За час епідемії коронавірусу на COVID-19 перевірили 10 635 538 громадян. Найбільше людей пройшли тест на COVID-19 у штаті Нью-Йорк (1 298 757) та Каліфорнія (1 104 651).
За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 86 900 смертей.
Одужали від коронавірусу вже майже 318 тисячі осіб.
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Нагадаємо:
- У світі з 4 521 174 випадків захворювання 1 702 112 осіб одужало та 303 070 померло.