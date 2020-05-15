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Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19

П'ятниця, 15 травня 2020, 03:45

Сполучені Штати перевірили понад 10 мільйонів людей на наявність коронавірусу. Вірус виявили у 1 456 745 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За час епідемії коронавірусу на COVID-19 перевірили 10 635 538 громадян. Найбільше людей пройшли тест на COVID-19 у штаті Нью-Йорк (1 298 757) та Каліфорнія (1 104 651).

За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 86 900 смертей. 

Одужали від коронавірусу вже майже 318 тисячі осіб.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 521 174 випадків захворювання 1 702 112 осіб одужало та 303 070 померло.

Теми: коронавірусСША


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