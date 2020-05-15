Более 10 миллионов граждан в США прошли тест на COVID-19

Соединенные Штаты проверили более 10 миллионов человек на наличие коронавируса. Болезнь обнаружили у 1 456 745 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За время эпидемии коронавируса на COVID-19 проверили 10 635 538 ​​граждан. Больше всего людей прошли тест в штате Нью-Йорк (1 298 757) и Калифорния (1 104 651).

За время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 86 900 смертей.

Выздоровели от коронавируса уже почти 318 тысяч человек.

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Напомним: