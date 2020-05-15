14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом

За минулу добу у світі діагностували 96 370 випадків захворювання на коронавірус. Це на 11 000 випадків більше ніж 13 травня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Нові випадки зараження діагностували у США 27 246, Бразилії 13 761, Росії 9974, Перу 4298, Індії 3942 та інших країнах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: