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14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом

П'ятниця, 15 травня 2020, 05:10
14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом

За минулу добу у світі діагностували 96 370 випадків захворювання на коронавірус. Це на 11 000 випадків більше ніж 13 травня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Нові випадки зараження діагностували у США 27 246, Бразилії 13 761, Росії 9974, Перу 4298, Індії 3942 та інших країнах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 521 174 випадків захворювання 1 702 112 осіб одужало та 303 070 померло.

Теми: коронавірус
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