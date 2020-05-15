Усі розділи
Укр / Рус

14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом

П'ятниця, 15 травня 2020, 05:10

За минулу добу у світі діагностували 96 370 випадків захворювання на коронавірус. Це на 11 000 випадків більше ніж 13 травня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Нові випадки зараження діагностували у США 27 246, Бразилії 13 761, Росії 9974, Перу 4298, Індії 3942 та інших країнах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 521 174 випадків захворювання 1 702 112 осіб одужало та 303 070 померло.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"

Суд змусив Білий дім оприлюднити листи щодо України

В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

Священник УПЦ МП з Вінниччини заразив усю сім’ю коронавірусом та помер

В ОП припустили, що на вибори мера Києва від "слуг" може піти не Тищенко і не Ткаченко

Кабмін дозволив роботу речових ринків

Усі головні новини...
коронавірус
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за межами країни
Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19
Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"
Останні новини
05:10
14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом
04:28
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за межами країни
03:45
Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19
02:53
Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"
02:04
Петиція до Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала голоси
01:10
Трамп вніс до Сенату кандидатуру посла в Україні
00:13
Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"
00:04
ВООЗ готує Європу до другої хвилі коронавірусу восени
23:30
Оновлена українська делегація вперше засідала в ТКГ
23:14
Новини економіки: відкриття ринків, відновлення пасажирських перевезень, IKEA
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!