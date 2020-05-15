14 мая в мире диагностировали 96 370 заражений коронавирусом

За минувшие сутки в мире диагностировали 96 370 случаев заболевания коронавирусом. Это на 11 000 случаев больше чем 13 мая.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Новые случаи заражения диагностировали у США 27246, Бразилии 13761, России 9974, Перу 4298, Индии 3942 и других странах.

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Напомним: