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14 мая в мире диагностировали 96 370 заражений коронавирусом

Пятница, 15 мая 2020, 05:10
14 мая в мире диагностировали 96 370 заражений коронавирусом

За минувшие сутки в мире диагностировали 96 370 случаев заболевания коронавирусом. Это на 11 000 случаев больше чем 13 мая.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Новые случаи заражения диагностировали у США 27246, Бразилии 13761, России 9974, Перу 4298, Индии 3942 и других странах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 4 521 174 случаев заболевания 1 702 112 человек выздоровели и 303 070 умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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