Lufthansa хоче відновити рейси з Києва у червні

Авіакомпанія Lufthansa збирається відновити польоти з Києва у червні – з 3 рейсів на тиждень до Франкфурта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у прес-службі компанії.

"З початку квітня, Lufthansa знову пропонуватиме рейси з Києва до Франкфурта. Ці рейси стануть частиною поновлених рейсів, кількість яких до кінця квітня досягне 130", - йдеться у повідомленні.

Рейси Київ-Франкфурт та Франкфурт-Київ плануються у перший, третій та п’ятий день тижня. Квитки на ці рейси вже доступні.

Інші компанії, які входять до групи Lufthansa (SWISS, Eurowings) також збираються розширювати графік у червні. До кінця червня їхня загальна кількість рейсів на тиждень має зрости до 1800, що включатиме 160 маршрутів між містами країн Європи та 20 далеких перельотів.

Нагадаємо, раніше у вівторок у пресслужбі Міністерства інфраструктури України заявили, що до прийняття офіційних рішень українського уряду про відновлення регулярних рейсів, дії авіакомпаній з продажу квитків є передчасними.

"Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа. Щодо дій авіакомпаній з продажу квитків на 23 травня — такі дії до прийняття рішень урядом є передчасними і вводять в оману пасажирів", - наголосили у міністерстві.

Цей коментар з’явився після заяви компаній Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa про намір відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Водночас, як повідомлялося раніше, Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що міжнародне авіасполучення повноцінно влітку не відновиться.

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