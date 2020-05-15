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Lufthansa хочет возобновить рейсы из Киева в июне

Пятница, 15 мая 2020, 08:35

Авиакомпания Lufthansa собирается возобновить полеты из Киева в июне – с 3 рейсов в неделю во Франкфурт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С начала апреля, Lufthansa будет снова предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных рейсов, количество которых к концу апреля достигнет 130", - говорится в сообщении.

Рейсы Киев-Франкфурт и Франкфурт-Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны.

Другие компании, входящие в группу Lufthansa (SWISS, Eurowings) также собираются расширять график в июне. До конца июня их общее количество рейсов в неделю должно вырасти до 1800, что будет включать 160 маршрутов между городами стран Европы и 20 дальних перелетов.

Напомним, ранее во вторник в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины заявили, что до принятия официальных решений украинского правительства о возобновлении регулярных рейсов, действия авиакомпаний по продаже билетов являются "преждевременными".

"Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщения, не только авиа. Относительно действий авиакомпаний по продаже билетов на 23 мая - такие действия до принятия решений правительством преждевременны и вводят в заблуждение пассажиров", - отметили в министерстве.

Комментарий последовал за заявлением Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa возобновить регулярные рейсы из Україны с конца мая-начала июня.

В то же время, как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что международное авиасообщение полноценно летом не восстановится.

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Темы: авиа


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