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СOVID-19: В Україні знову кількість хворих перевищила кількість одужань

П'ятниця, 15 травня 2020, 09:28

За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова 15 травня

Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіло  483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники.  Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів". 

 

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Чернівецькій області (84), Волинській (47) та Києві (56).

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 17330 випадків COVID-19, з них 1220 дітей та 3420 медиків.

Померли 476 осіб, 4473 пацієнти одужало.   

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Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусМОЗ


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