СOVID-19: В Україні знову кількість хворих перевищила кількість одужань
За минулу добу в Україні лабораторно підтвердили ще 483 випадки захворювання на коронавірус, 20 людей померли і 330 пацієнтів одужали.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова 15 травня
Пряма мова: "За минулу добу в Україні захворіло 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів".
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Чернівецькій області (84), Волинській (47) та Києві (56).
Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 17330 випадків COVID-19, з них 1220 дітей та 3420 медиків.
Померли 476 осіб, 4473 пацієнти одужало.
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Передісторія:
- 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість хворих за добу.