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СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Пятница, 15 мая 2020, 09:28

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили еще 483 случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли и 330 пациентов выздоровели.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 15 мая

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Украине заболело 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Госпитализированы 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов". 

 

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Черновицкой области (84), Волынской области (47) и Киеве (56).

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 17330 случаев COVID-19, из них 1220 детей и 3420 медиков.

Умерли 476 человек, 4473 пациента выздоровели.

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусМинздрав


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