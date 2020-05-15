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В Україні з’явився сервіс з пошуку даних про репресованих

П'ятниця, 15 травня 2020, 09:52
В Україні з’явився сервіс з пошуку даних про репресованих

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Джерело: сайт Українського інституту національної пам’яті з посиланням на директора Галузевого держархіву Ігоря Кулика

Пряма мова: "Голодомор 1932-1933 років, голоди 1921-1923 та 1946-1947 років, Великий терор, депортації, політичні арешти та вбивства… Жертвами цих людиноненависницьких експериментів стали мільйони громадян.

Проте досі далеко не всі імена встановлені. Чимало родин не знають історію свого роду через вирвані сторінки життя своїх предків. Мета новоствореного Центру – підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди як про своїх рідних, так і про свою країну".

Деталі: Сервіс надаватиме консультації людям, які хочуть дізнатися про долю репресованих осіб у 1917-1991 роках – зокрема, там допоможуть написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати необхідну інформацію.

До Консультаційного центру можна звернутися у будні з 10:00 до 18:00: 

  • за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12;
  • листом на електронну пошту poshuk@hdauinp.org.ua;
  • через повідомлення у Facebook ;
  • через сайт.

Усі звернення безкоштовні.

В УІНП нагадали, що сьогодні Україна є лідером із доступу до архівів репресивних органів на пострадянському просторі. Ці документи для всіх охочих відкрили ще у квітні 2015 року з правом вільно їх копіювати та розповсюджувати.  

Українська правда

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Теми: історія
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