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В Украине появился сервис по поиску данных о репрессированных

Пятница, 15 мая 2020, 09:52
В Украине появился сервис по поиску данных о репрессированных

Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Источник: сайт Украинского института национальной памяти со ссылкой на директора Отраслевого госархива Игоря Кулика

Прямая речь: "Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства... Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан.

Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков. Цель нового Центра – поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране".

Детали: Сервис будет предоставлять консультации людям, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц в 1917-1991 годах – в частности, там помогут написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить необходимую информацию.

В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10:00 до 18:00:

  • по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12;
  • письмом на электронную почту poshuk@hdauinp.org.ua;
  • через сообщение Facebook;
  • через сайт.

Все обращения бесплатны.

В УИНП напомнили, что сегодня Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Эти документы для всех желающих открыли еще в апреле 2015 года с правом свободно их копировать и распространять.   

Украинская правда

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Темы: история
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