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Країни Балтії відкрили внутрішні кордони для своїх громадян

П'ятниця, 15 травня 2020, 10:08

Латвія, Литва та Естонія від 15 травня відкрили внутрішні кордони для своїх громадян, знявши обмеження на пересування транспорту та вимогу щодо карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Естонії.

Латвія, Литва та Естонія від сьогодні зняли обмеження на пересування транспорту між своїми кордонами відповідно до меморандуму, підписаного міністрами закордонних справ усіх трьох країн та затвердженого 12 травня – щодо співпраці та зняття обмежень пересування автомобільного, залізничного та морського транспорту, встановлених у зв’язку з епідемією COVID-19.  

Відповідно до меморандуму, з 15 травня відновлюється вільний перетин кордонів трьох країн для їхніх громадян і людей, що мають право на проживання – за умови, що вони не мають характерних для коронавірусу симптомів. Також, починаючи з цієї дати, після перетину кордонів не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію, за винятком випадків, якщо людина подорожує з-поза меж цих трьох балтійських країн.

Завершення прикордонного контролю  у зазначену дату підтверджують кореспонденти місцевих ЗМІ, серед яких естонське ERR

"Рух між Естонією, Латвією та Литвою вільний від 00:00 сьогодні. Водночас, якщо громадянин Естонії їде з-поза меж Балтії, наприклад, Німеччини чи інших країн, потрібно враховувати, що вам необхідно буде залишитися на карантині протягом двох тижнів", - прокоментував виданню префект західної поліції Кайдо Киплас. 

Нагадаємо, з цього понеділка Литва і Польща відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів. Цим категоріям громадян більше не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію. 

Теми: коронавірускордонЛитваЛатвіяЕстонія


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