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Страны Балтии открыли внутренние границы для своих граждан

Пятница, 15 мая 2020, 10:08

Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открыли внутренние границы для своих граждан, сняв ограничения на передвижение транспорта и требование относительно карантина. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Латвия, Литва и Эстония с сегодняшнего дня сняли ограничения на передвижение транспорта между своими границами в соответствии с меморандумом, подписанным министрами иностранных дел всех трех стран и утвержденного 12 мая – о сотрудничестве и снятии ограничений на передвижение автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, установленных в связи с эпидемией COVID-19.

Согласно меморандуму, с 15 мая восстанавливается свободное пересечение границ трех стран для их граждан и лиц, имеющих право на проживание – при условии, что они не имеют характерных для коронавируса симптомов. Также, начиная с этой даты, после пересечения границ не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию, за исключением случаев, если человек путешествует из третьих.

Завершение пограничного контроля в указанную дату подтверждают корреспонденты местных СМИ, среди которых эстонское ERR.

"Движение между Эстонией, Латвией и Литвой свободное от 00:00 сегодня. В то же время, если гражданин Эстонии едет из-за пределов Балтии, например, из Германии или других стран, нужно учитывать, что вам необходимо будет остаться на карантине в течение двух недель", - рассказал изданию префект западной полиции Кайдо Кыплас.

Напомним, с этого понедельника Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов. Этим категориям граждан больше не нужно отбывать 14-дневную самоизоляцию.

Темы: коронавирусграницаЛитваЛатвияЭстония


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