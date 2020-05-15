Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Страны Балтии открыли внутренние границы для своих граждан

Пятница, 15 мая 2020, 10:08

Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открыли внутренние границы для своих граждан, сняв ограничения на передвижение транспорта и требование относительно карантина. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

Латвия, Литва и Эстония с сегодняшнего дня сняли ограничения на передвижение транспорта между своими границами в соответствии с меморандумом, подписанным министрами иностранных дел всех трех стран и утвержденного 12 мая – о сотрудничестве и снятии ограничений на передвижение автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, установленных в связи с эпидемией COVID-19.

Согласно меморандуму, с 15 мая восстанавливается свободное пересечение границ трех стран для их граждан и лиц, имеющих право на проживание – при условии, что они не имеют характерных для коронавируса симптомов. Также, начиная с этой даты, после пересечения границ не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию, за исключением случаев, если человек путешествует из третьих.

Завершение пограничного контроля в указанную дату подтверждают корреспонденты местных СМИ, среди которых эстонское ERR.

"Движение между Эстонией, Латвией и Литвой свободное от 00:00 сегодня. В то же время, если гражданин Эстонии едет из-за пределов Балтии, например, из Германии или других стран, нужно учитывать, что вам необходимо будет остаться на карантине в течение двух недель", - рассказал изданию префект западной полиции Кайдо Кыплас.

Напомним, с этого понедельника Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов. Этим категориям граждан больше не нужно отбывать 14-дневную самоизоляцию.

Темы: коронавирусграницаЛитваЛатвияЭстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: