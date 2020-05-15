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В армії коронавірус побороли уже 65 військових

П'ятниця, 15 травня 2020, 10:47

Станом на ранок 15 травня в українській армії хворіє на коронавірус 46 осіб, 65 військових одужали.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 07.00 15 травня в Збройних силах хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу в ЗСУ зареєстрували два нових випадки захворювання на COVID-19.

Один військовослужбовець лікується у Рівненському військовому госпіталі.

У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома.

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) в армії перебуває 266 осіб.

Водночас у найближчі три доби закінчується термін ізоляція у 36 військовослужбовців.

Українська правда
Теми: арміякоронавірусЗбройні силиCovid-2019


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