В армії коронавірус побороли уже 65 військових

Станом на ранок 15 травня в українській армії хворіє на коронавірус 46 осіб, 65 військових одужали.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 07.00 15 травня в Збройних силах хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу в ЗСУ зареєстрували два нових випадки захворювання на COVID-19.

Один військовослужбовець лікується у Рівненському військовому госпіталі.

У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома.

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) в армії перебуває 266 осіб.

Водночас у найближчі три доби закінчується термін ізоляція у 36 військовослужбовців.