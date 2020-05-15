В армії коронавірус побороли уже 65 військових
Станом на ранок 15 травня в українській армії хворіє на коронавірус 46 осіб, 65 військових одужали.
Джерело: Командування медичних сил ЗСУ
Дослівно: "Станом на 07.00 15 травня в Збройних силах хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки".
Деталі: За минулу добу в ЗСУ зареєстрували два нових випадки захворювання на COVID-19.
Один військовослужбовець лікується у Рівненському військовому госпіталі.
У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома.
Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) в армії перебуває 266 осіб.
Водночас у найближчі три доби закінчується термін ізоляція у 36 військовослужбовців.