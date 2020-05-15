В армии коронавирус побороли уже 65 военных
По состоянию на утро 15 мая в украинской армии болеет на коронавирус 46 человек, 65 военных выздоровели.
Источник: Командование медицинских сил ВСУ
Дословно: "По состоянию на 07.00 15 мая в Вооруженных силах болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая".
Детали: За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали два новых случая заболевания COVID-19.
Один военнослужащий лечится в Ровенском военном госпитале.
В Харьковской области один военнослужащий лечится дома.
Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
На изоляции (в том числе самоизоляция) в армии находится 266 человек.
В то же время в ближайшие трое суток истекает срок изоляция в 36 военнослужащих.