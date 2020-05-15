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В армии коронавирус побороли уже 65 военных

Пятница, 15 мая 2020, 10:47

По состоянию на утро 15 мая в украинской армии болеет на коронавирус 46 человек, 65 военных выздоровели.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "По состоянию на 07.00 15 мая в Вооруженных силах болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая".

Детали: За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали два новых случая заболевания COVID-19.

Один военнослужащий лечится в Ровенском военном госпитале.

В Харьковской области один военнослужащий лечится дома.

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляция) в армии находится 266 человек.

В то же время в ближайшие трое суток истекает срок изоляция в 36 военнослужащих.

Украинская правда
Темы: армиякоронавирусВооруженные силыCovid-2019


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