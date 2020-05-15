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Безвізу України з ЄС не загрожує ні коронавірус, ні інші причини – Єврокомісія

П'ятниця, 15 травня 2020, 10:49

Європейський союз не має наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною ні через коронавірусну кризу, ні з жодних інших причин.

Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим із епідемією не пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно – як відновлення візового режиму допомогло би у протидії епідемії?, - сказала Матернова.

Вона також підкреслила, що їй не відомо також про загрозу візовій лібералізації для України з якихось інших причин.

"Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу (держав, громадяни яких подорожують без віз. – ЄП) на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв’язку між візовою лібералізацією і поточною кризою", - додала вона.

Матернова також не стала прогнозувати, коли українці знову зможуть їздити до ЄС, адже навіть всередині Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордону.

"Ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів. Ми створили "зелені лінії" для товарів, але для пасажирського руху лишаються дуже численні обмеження навіть усередині ЄС", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни-члени Євросоюзу поки не дійшли згоди щодо прагнення країн "Східного партнерства" до набуття членства і стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації.

Теми: Європабезвіз


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