Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безвізу України з ЄС не загрожує ні коронавірус, ні інші причини – Єврокомісія

П'ятниця, 15 травня 2020, 10:49

Європейський союз не має наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною ні через коронавірусну кризу, ні з жодних інших причин.

Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим із епідемією не пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно – як відновлення візового режиму допомогло би у протидії епідемії?, - сказала Матернова.

Вона також підкреслила, що їй не відомо також про загрозу візовій лібералізації для України з якихось інших причин.

"Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу (держав, громадяни яких подорожують без віз. – ЄП) на деякі індикатори, але стосовно України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв’язку між візовою лібералізацією і поточною кризою", - додала вона.

Матернова також не стала прогнозувати, коли українці знову зможуть їздити до ЄС, адже навіть всередині Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордону.

"Ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів. Ми створили "зелені лінії" для товарів, але для пасажирського руху лишаються дуже численні обмеження навіть усередині ЄС", - сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни-члени Євросоюзу поки не дійшли згоди щодо прагнення країн "Східного партнерства" до набуття членства і стурбовані наслідками вже здійсненої візової лібералізації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європабезвіз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Європа
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Байден після саміту НАТО відвідає Фінляндію для зустрічі з лідерами країн північної Європи
Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: