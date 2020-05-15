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Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

Пятница, 15 мая 2020, 10:49

Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни в связи с коронавирусным кризисом, ни по каким-то другим причинам.

Об этом заявила заместитель председателя гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?" - сказала Матернова.

Она также подчеркнула, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам.

"Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. - ЕП) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом ", - добавила она.

Матернова также не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности по поводу открытия границ.

"Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали "зеленые линии" для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС", - сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что страны-члены Евросоюза пока не пришли к согласию относительно стремления стран "Восточного партнерства" к вступлению и обеспокоены последствиями уже осуществленной визовой либерализации.

Темы: Европабезвиз
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