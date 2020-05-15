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На подвір’я нардепа від "Слуги народу" кинули "коктейль Молотова"

П'ятниця, 15 травня 2020, 11:27

На подвір’я народного депутата від "Слуги народу" Михайла Лаби на Закарпатті кинули "коктейль Молотова", у результаті чого загорілася альтанка.

Джерело: поліція Закарпатської області, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно поліція: "15 травня близько 1-ої години ночі в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір’я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, після чого здійснив підпал". 

Деталі: Зазначається, що пожежу господарі погасили самостійно, ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

За даними джерел УП, "коктейль Молотова" кинули на подвір’я нардепа від "Слуги народу" Михайла Лаби.    

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна РадаЗакарпаттяпожежа


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