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Во двор нардепа от "Слуги народа" бросили "коктейль Молотова"Во двор народного депутата от «Слуги народа» Михаила Лабы на Закарпатье бросили «коктейль Молотова», в результате чего загорелась беседка. Источник: полиция Закарпатской области, источники "Укра

Пятница, 15 мая 2020, 11:27

Во двор народного депутата от "Слуги народа" Михаила Лабы на Закарпатье бросили "коктейль Молотова", в результате чего загорелась беседка.

Источник: полиция Закарпатской области, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно полиция: "15 мая около 1 часа ночи в селе Невицкое, что в Ужгородском районе, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог".

Детали: Отмечается, что пожар хозяева погасили самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

По данным источников УП, "коктейль Молотова" бросили во двор нардепа от "Слуги народа" Михаила Лабы.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная РадаЗакарпатьепожар


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