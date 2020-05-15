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Німецький регулятор не звільнив "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС

П'ятниця, 15 травня 2020, 11:48

Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Маємо велику перемогу у Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність", - написав Мельник у Twitter.

Раніше повідомлялося, що німецький регулятор ухвалить таке рішення через те, що "Північний потік-2" не відповідає вимогам Закону про енергетику для звільнення від регулювання, адже він не був добудований до певного терміну.

Компанія "Nord Stream 2 AG" направила заявку регулятору на початку 2020 року. У німецькому законодавстві є можливість звільнення від регулювання ЄС, але поширюється вона тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року.

Газопровід "Північний потік-2" до сих пір не був добудований. У заявці компанії наводився аргумент, що поняття "добудований" або "завершений" не потрібно трактувати вузько, але регулятор з цим не погодився.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".

Теми: ЄСгаз
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