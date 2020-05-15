Немецкий регулятор не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность", - написал Мельник в Twitter.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор примет такое решение из-за того, что "Северный поток-2" не соответствует требованиям Закона об энергетике для освобождения от регулирования, ведь он не был достроен до определенного срока.

Компания "Nord Stream 2 AG" направила заявку регулятору в начале 2020 года. В немецком законодательстве есть возможность освобождения от регулирования ЕС, но распространяется она только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод "Северный поток-2" до сих пор не был достроен. В заявке компании приводился аргумент, что понятие "достроен" или "завершен" не нужно трактовать узко, но регулятор с этим не согласился.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".