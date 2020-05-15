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У Києві 56 нових хворих на COVID-19, підхопило вірус і місячне немовля

П'ятниця, 15 травня 2020, 12:08
У Києві 56 нових хворих на COVID-19, підхопило вірус і місячне немовля

За добу 14 травня у Києві виявили 56 нових випадків захворювання на коронавірус, зокрема захворіло місячне немовля; померла одна людина, одужали 11-ро хворих.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова Кличка: Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 56 людей. Серед них 9 медиків.

За минулу добу від коронавірусу одна людина померла. Усього за цей час 43 летальних випадків.

На сьогодні у столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед нових хворих – 27 жінок віком від 21 до 78 років та дві дівчинки 9-ти й 13-ти років, 19 чоловіків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

До лікарень госпіталізували 12 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під наглядом лікарів.

В останню добу одужали 11 киян, а загалом подолали коронавірусну хворобу 200 мешканців столиці.

Коментар Кличка: "Судячи з такої кількості хворих ми маємо результати так званого відпочинку киян на травневі свята. Компаніями на природі, компаніями в місті, недотримання дистанції та правил безпеки. А 10 хворих дітей – це дитячі майданчиків і повне недбальство батьків.

Нагадаю, хоч ми й почали перший етап послаблення обмежень, відвідувати дитячі майданчики в місті заборонено. Я вже звертався: не відпускайте більш старших дітей гуляти і проводити час у великих компаніях. Ви відповідальні за здоров’я та безпеку своєї дитини".

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019Київ
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