В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец

За сутки 14 мая в Киеве обнаружили 56 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболел месячный младенец; умер один человек, выздоровели 11 больных.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь Кличко: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Среди них 9 медиков.

За минувшие сутки от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных – 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 9-ти и 13-ти лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

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