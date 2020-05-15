В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец
Пятница, 15 мая 2020, 12:08
За сутки 14 мая в Киеве обнаружили 56 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболел месячный младенец; умер один человек, выздоровели 11 больных.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге
Прямая речь Кличко: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Среди них 9 медиков.
За минувшие сутки от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных случаев.
На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".
Детали: Среди новых больных – 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 9-ти и 13-ти лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
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