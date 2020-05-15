Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец

Пятница, 15 мая 2020, 12:08
В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец

За сутки 14 мая в Киеве обнаружили 56 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболел месячный младенец; умер один человек, выздоровели 11 больных.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь Кличко: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Среди них 9 медиков.

За минувшие сутки от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных – 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 9-ти и 13-ти лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 12 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

В последние сутки выздоровели 11 киевлян, а всего преодолели коронавирусную болезнь 200 жителей столицы.

Комментарий Кличко: "Судя по такому количеству больных мы имеем результаты так называемого отдыха киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей – это детские площадки и полная халатность родителей.

Напомню, хотя мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено. Я уже обращался: не пускайте более старших детей гулять и проводить время в больших компаниях. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: