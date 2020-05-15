Все разделы
Укр / Рус

В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец

Пятница, 15 мая 2020, 12:08

За сутки 14 мая в Киеве обнаружили 56 новых случаев заболевания коронавирусом, в частности заболел месячный младенец; умер один человек, выздоровели 11 больных.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге

Прямая речь Кличко: "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Среди них 9 медиков.

За минувшие сутки от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных – 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки 9-ти и 13-ти лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019Киев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Все главные новости...
коронавирус
После небольшого спада в России снова увеличился прирост заболевших COVID-19
В армии коронавирус побороли уже 65 военных
В Житомирской области – рекордное количество выздоровлений
Последние новости
12:21
Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ
12:16
Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:12
Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев
12:11
Украинские полярники наконец-то отправились домой: ожидают на следующей неделе
12:09
видеоВ "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен
12:08
В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец
11:48
Немецкий регулятор не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС
11:41
5 компаний готовы строить электровозы для "Укрзализныци" – Криклий
11:33
После небольшого спада в России снова увеличился прирост заболевших COVID-19
11:30
Мы не знаем сколько детей "поставляет" Украина за границу – омбудсмен о суррогатном материнстве
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!