Через транспортний колапс обмежать в'їзд вантажівок до Києва

Із 18 травня обмежать в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в Київ.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу".

Деталі: Обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00. Та ввечері - з 17:00 до 20:00.

За словами Кличка, це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги столиці. Зазначається, що суворе обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

Чому це важливо: Після запровадження першого етапу пом’якшень карантину на вулицях різко збільшилася кількість приватного транспорту та утворилися величезні затори. Мер столиці закликав уряд дозволити роботу метро із 25 травня. Водночас міністр інфраструктури зазначив, що вважає такий крок передчасним.