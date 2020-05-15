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Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Пятница, 15 мая 2020, 12:12
Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

С 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу .

Детали: Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00.

По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Отмечается, что строгое ограничение будет действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

Почему это важно: После введения первого этапа смягчений карантина на улицах резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая. В то же время министр инфраструктуры отметил, что считает такой шаг преждевременным.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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