Все разделы
Укр / Рус

Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Пятница, 15 мая 2020, 12:12

С 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу .

Детали: Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00.

По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Отмечается, что строгое ограничение будет действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Все главные новости...
Киев
В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец
Суд отменил арест "высотки Билозир" на киевском Подоле
Жила-была Марфа. Один день столичной жизни глазами уличной собаки
Последние новости
12:21
Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ
12:16
Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:12
Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев
12:11
Украинские полярники наконец-то отправились домой: ожидают на следующей неделе
12:09
видеоВ "Укравтодоре" заявили, что к ним с вооруженными помощниками прорвался печально известный бизнесмен
12:08
В Киеве 56 новых больных COVID-19, подхватил вирус и месячный младенец
11:48
Немецкий регулятор не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС
11:41
5 компаний готовы строить электровозы для "Укрзализныци" – Криклий
11:33
После небольшого спада в России снова увеличился прирост заболевших COVID-19
11:30
Мы не знаем сколько детей "поставляет" Украина за границу – омбудсмен о суррогатном материнстве
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!