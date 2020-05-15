Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

С 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Источник: глава столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу .

Детали: Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00.

По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Отмечается, что строгое ограничение будет действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.