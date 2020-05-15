Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По дорозі в Київ через паліїв трави у ДТП потрапили 10 автівок

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:07
По дорозі в Київ через паліїв трави у ДТП потрапили 10 автівок

По дорозі у Києві у Макарівському районі сталася низка ДТП за участі 10 автомобілів, причиною аварій стало задимлення через підпал сухої рослинності.

Джерело: Facebook-сторінка "Укравтодору"

Дослівно: "Вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталась низка ДТП за участі більше 10 автомобілів.  Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення.

Рух у напрямку Києва через це був ускладнений".

Деталі: Повідомляється, що із 5 ДТП, 2 – з потерпілими, інші 3 – без потерпілих.

В "Укравтодорі" закликали людей звертатися до правоохоронців, якщо вони спостерігають неконтрольоване спалення сухої рослинності.

 

Українська правда
Теми: ДТПКиївпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
ДТП
Автомобіль потрапив під потяг на Чернігівщині: загинуло подружжя з двома дітьми
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: