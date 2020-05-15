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По дорозі в Київ через паліїв трави у ДТП потрапили 10 автівок

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:07

По дорозі у Києві у Макарівському районі сталася низка ДТП за участі 10 автомобілів, причиною аварій стало задимлення через підпал сухої рослинності.

Джерело: Facebook-сторінка "Укравтодору"

Дослівно: "Вранці, 15 травня, в селі Небелиця Макарівського району сталась низка ДТП за участі більше 10 автомобілів.  Причина виникнення небезпечної ситуації – задимлення.

Рух у напрямку Києва через це був ускладнений".

Деталі: Повідомляється, що із 5 ДТП, 2 – з потерпілими, інші 3 – без потерпілих.

В "Укравтодорі" закликали людей звертатися до правоохоронців, якщо вони спостерігають неконтрольоване спалення сухої рослинності.

 

Українська правда
Теми: ДТПКиївпожежа


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