По дороге в Киев из поджигателей травы в ДТП попали 10 автомобилей

По дороге в Киеве в Макаровском районе произошел ряд ДТП с участием 10 автомобилей, причиной аварий стало задымление из-за поджога сухой растительности.

Источник: Facebook-страница "Укравтодора"

Дословно: "Утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление.

Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено".

Детали: Сообщается, что с 5 ДТП, 2 - с пострадавшими, остальные 3 - без пострадавших.

В "Укравтодоре" призывали людей обращаться в полицию, если они наблюдают неконтролируемое сжигание сухой растительности.