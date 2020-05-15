У суботу синоптик обіцяє погоду на всі смаки, але вже без заморозків

Найближчої ночі температура буде низькою, але без заморозків, дощі в суботу очікуються у деяких регіонах країни.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Найближчої ночі в Україні помірні, до сильних, дощі пройдуть на Заході, Півночі та в Центрі. Південь та Схід будуть поза фронтами, у сухій погоді.

Вдень у суботу ця інтенсивна волога зона перейде на східні області, а західна частина очиститься від дощів.

На решті території України - північні та центральні області - суттєвих дощів не передбачається.

Температура повітря найближчої ночі очікується низькою, проте вже без заморозків, +4+8 градусів, на Півдні +8+13 градусів.

Вдень 16 травня - в межах +14+19 градусів, на Півдні +17+22 градуси. Свіжіше буде на Сході, де йтимуть дощі, +11+14 градусів.

У Києві найближчої ночі - дощ, у суботу вдень місцями можливий невеликий дощ, або без істотних опадів.

Вночі +6+8 градусів, вдень близько +16 градусів. Вітер західний, помірний.

Пряма мова: "Погода, як бачите, на всі смаки. Гарно гуляти, гарно працювати - лише не забудьте парасолі, темні окуляри, гумові рукавиці для пересаджування квіточок, купіть парочку петуній, підстрижіть свої кучері, повивчайте історію вашої вулиці. Словом, здорових, спокійних, цікавих вихідних. Половина травня - за нами, вже весна скоро відчалить, буде літо".