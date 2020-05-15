Все разделы
Укр / Рус

В субботу синоптик обещает погоду на все вкусы, но уже без заморозков

Пятница, 15 мая 2020, 13:09
Наталья Негрей

Ближайшей ночью температура будет низкой, но без заморозков, дожди в субботу ожидаются в некоторых регионах страны.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ближайшей ночью в Украине умеренные, до сильных, дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Юг и Восток будут вне фронта, в сухой погоде.

Днем в субботу эта интенсивная влажная зона перейдет на восточные области, а западная часть очистится от дождей.

На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4 +8 градусов, на юге +8 +13 градусов.

Днем 16 мая - в пределах +14 +19 градусов, на юге +17 +22 градуса. Свежее будет на Востоке, где будут идти дожди, +11 +14 градусов.

В Киеве ближайшей ночью - дождь, в субботу днем ​​местами возможен небольшой дождь, или без существенных осадков.

Ночью +6 +8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

Прямая речь: "Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать - только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, изучите историю вашей улицы. Словом, здоровых, спокойных, интересных выходных. Половина мая - за нами, уже весна скоро отчалит, будет лето".

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

Все главные новости...
погода
В Украине то дожди, то солнце, а с температурой – головная боль
Украину накроют кратковременные дожди
Синоптик предупредила: с температурой воздуха – сплошной гопак
Последние новости
13:22
Саакашвили: Украина потенциально достаточно сильная для отказа от сотрудничества с МВФ
13:09
В субботу синоптик обещает погоду на все вкусы, но уже без заморозков
13:07
По дороге в Киев из поджигателей травы в ДТП попали 10 автомобилей
13:04
Зеленский снял санкции с некоторых компаний IT-сферы
12:57
Дубилет обновил дашборд: теперь показывает, нарушают ли украинцы карантин
12:41
Мощность АЭС упала до исторического минимума, цены на электроэнергию растут – нардеп
12:34
Нападавшим на Стерненко объявили подозрение – источники
12:21
Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ
12:16
Курс валют на 15 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:12
Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!