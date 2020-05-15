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В субботу синоптик обещает погоду на все вкусы, но уже без заморозков

Пятница, 15 мая 2020, 13:09
В субботу синоптик обещает погоду на все вкусы, но уже без заморозков
Наталья Негрей

Ближайшей ночью температура будет низкой, но без заморозков, дожди в субботу ожидаются в некоторых регионах страны.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Ближайшей ночью в Украине умеренные, до сильных, дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Юг и Восток будут вне фронта, в сухой погоде.

Днем в субботу эта интенсивная влажная зона перейдет на восточные области, а западная часть очистится от дождей.

На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4 +8 градусов, на юге +8 +13 градусов.

Днем 16 мая - в пределах +14 +19 градусов, на юге +17 +22 градуса. Свежее будет на Востоке, где будут идти дожди, +11 +14 градусов.

В Киеве ближайшей ночью - дождь, в субботу днем ​​местами возможен небольшой дождь, или без существенных осадков.

Ночью +6 +8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

Прямая речь: "Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать - только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, изучите историю вашей улицы. Словом, здоровых, спокойных, интересных выходных. Половина мая - за нами, уже весна скоро отчалит, будет лето".

Украинская правда

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Темы: погода
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