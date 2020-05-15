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Епідемія в Іспанії: добова смертність істотно знизилась після кількох днів зростання

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:23

В Іспанії після кількох днів зростання добового числа померлих від коронавірусної хвороби протягом останньої доби спостерігалося істотне зменшення кількості смертей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останні 24 години від коронавірусу в Іспанії померли 138, тоді як напередодні повідомлялося про 217 смертей.

Загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії нині складає 27 459.

Протягом останньої доби було зареєстровано 549 нових випадків коронавірусу. Загальне число заражень зросло до 230 183.

Вилікувалися від хвороби понад 144 тисячі людей, з них 1409 – за минулу добу.

Як повідомлялося раніше, за даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії за час епідемії були інфіковані 5% населення.

Теми: Іспаніякоронавірус
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