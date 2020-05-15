Эпидемия в Испании: суточная смертность существенно снизилась после нескольких дней роста

В Испании после нескольких дней роста суточного числа умерших от коронавирусной болезни в течение последних суток наблюдалось существенное уменьшение количества смертей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние 24 часа от коронавируса в Испании умерли 138 человек, тогда как накануне сообщалось о 217 смертей.

Общее количество умерших с начала эпидемии в Испании в настоящее время составляет 27 459.

За последние сутки было зарегистрировано 549 новых случаев коронавируса. Общее число заражений возросло до 230 183.

Излечились от болезни более 144 000 человек, из них 1409 - за прошедшие сутки.

Как сообщалось ранее, по данным исследования, проведенного Институтом здравоохранения Карлоса III, в Испании за время эпидемии были инфицированы 5% населения.