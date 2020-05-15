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Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:38

Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Володимира Зеленського, інформує Офіс президента

Деталі: За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.

Чому це важливо: Тести імуноферментного аналізу (ІФА- тести) виявляють антитіла присутні в крові людини, яка перехворіла коронавірусною хворобою. Порівнюючи з іншими захворюваннями, можна вважати, що людина, в якої  є антитіла, має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19.

Що передувало: Очільник МОЗ Максим Степанов зазначав, що перевагу будуть віддавати тестам вітчизняного виробництва. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019МОЗ


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