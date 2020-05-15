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Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Пятница, 15 мая 2020, 13:38

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Владимира Зеленского, информирует Офис президента

Детали: По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

Почему это важно: Тесты иммуноферментного анализа (ИФА- тесты) обнаруживают антитела в крови человека, переболевшего коронавирусной болезнью. Сравнивая с другими заболеваниями, можно считать, что человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и не уязвим к COVID-19.

Что предшествовало: Глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что предпочтение будут отдавать тестам отечественного производства.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Минздрав


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