З Китаю анонсували останній евакуаційний рейс: квиток коштує понад 24 тисячі

17 травня запланований останній евакуаційний рейс з Китаю в Україну, переліт здійснить літак "Міжнародних авіаліній України", а квиток буде коштувати понад 24 тисячі гривень.

Джерело: пресслужба посольства України в Китаї та Монголії

Дослівно: "На 17 травня ц.р., у зв’язку з численними наполегливими зверненнями громадян, авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" заплановано спеціальний чартерний рейс за маршрутом Шанхай-Київ (вартість квитка – близько 6 500 юанів, наразі це - 24,3 тисячі гривень).

Після вказаної дати спеціальних чартерів із Китаю в Україну, швидше за все, більше не буде".

Деталі: У відомстві відзначають, що наразі навряд чи вдасться спрогнозувати дату відновлення регулярного авіасполучення між Китаєм та Україною, тому на невизначений час єдиним варіантом повернення в Україну з КНР залишиться транзит через Білорусь.

Повідомляється, що вартість авіаквитка до Мінська – 16 800 юанів (63 тисячі грн).

Водночас, авіасполучення між Білоруссю та Китаєм також можуть припинити у випадку подальшого погіршення епідситуації.

У посольстві рекомендували всім українцям, які хочуть повернутися з Китаю в Україну, скористатися можливістю та придбати квитки на літак МАУ: "Квитки на рейс доступні в продажі через мобільний додаток авіакомпанії або ж на її офіційному сайті".

У відомстві додали, що консультації представників МАУ можна отримати через WeChat у групі "Embassy – back to Ukraine".

Крім того, скористатися рейсом МАУ для повернення в Україну можуть не тільки громадяни України, але й: