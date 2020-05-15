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Из Китая анонсировали последний эвакуационный рейс: билет стоит более 24 тысяч

Пятница, 15 мая 2020, 13:52
Из Китая анонсировали последний эвакуационный рейс: билет стоит более 24 тысяч

17 мая запланирован последний эвакуационный рейс из Китая в Украину, перелет совершит самолет "Международных авиалиний Украины", а билет будет стоить более 24 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии

Дословно: "На 17 мая с.г., в связи с многочисленными настойчивыми обращениями граждан, авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Шанхай-Киев (стоимость билета - около 6500 юаней, сейчас это - 24,3 тысячи гривен).

После указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет".

Детали: В ведомстве отмечают, что сейчас вряд ли удастся спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной, поэтому на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР останется транзит через Беларусь.

Сообщается, что стоимость авиабилета в Минск – 16800 юаней (63 тысяч грн).

В то же время, авиасообщение между Беларусью и Китаем также могут прекратить в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

В посольстве рекомендовали всем украинцам, которые хотят вернуться из Китая в Украину, воспользоваться возможностью и приобрести билеты на самолет МАУ: "Билеты на рейс доступны в продаже через мобильное приложение авиакомпании или на ее официальном сайте".

В ведомстве добавили, что консультации представителей МАУ можно получить через WeChat в группе "Embassy - back to Ukraine".

Кроме того, воспользоваться рейсом МАУ для возвращения в Украину могут не только граждане Украины, но и:

  • иностранцы, имеющие право на постоянное или временное жительство в Украине;
  • иностранцы, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины;
  • некоторые другие категории лиц, определенные распоряжением Кабмина № 287-р.

Украинская правда

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Темы: КитайкоронавирусавиаУкраина
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