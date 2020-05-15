Все разделы
Укр / Рус

Из Китая анонсировали последний эвакуационный рейс: билет стоит более 24 тысяч

Пятница, 15 мая 2020, 13:52

17 мая запланирован последний эвакуационный рейс из Китая в Украину, перелет совершит самолет "Международных авиалиний Украины", а билет будет стоить более 24 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии

Дословно: "На 17 мая с.г., в связи с многочисленными настойчивыми обращениями граждан, авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Шанхай-Киев (стоимость билета - около 6500 юаней, сейчас это - 24,3 тысячи гривен).

После указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет".

Детали: В ведомстве отмечают, что сейчас вряд ли удастся спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной, поэтому на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР останется транзит через Беларусь.

Сообщается, что стоимость авиабилета в Минск – 16800 юаней (63 тысяч грн).

В то же время, авиасообщение между Беларусью и Китаем также могут прекратить в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

В посольстве рекомендовали всем украинцам, которые хотят вернуться из Китая в Украину, воспользоваться возможностью и приобрести билеты на самолет МАУ: "Билеты на рейс доступны в продаже через мобильное приложение авиакомпании или на ее официальном сайте".

В ведомстве добавили, что консультации представителей МАУ можно получить через WeChat в группе "Embassy - back to Ukraine".

Кроме того, воспользоваться рейсом МАУ для возвращения в Украину могут не только граждане Украины, но и:

  • иностранцы, имеющие право на постоянное или временное жительство в Украине;
  • иностранцы, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины;
  • некоторые другие категории лиц, определенные распоряжением Кабмина № 287-р.

Украинская правда
Темы: КитайкоронавирусавиаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нападавшим на Стерненко объявили подозрение – источники

Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

СOVID-19: В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Все главные новости...
Китай
Трамп допускает полное расторжение отношений с Китаем из-за COVID-19
В США заявили, что Китай пытается похитить разработки против коронавируса
В США представили законопроект о санкциях против КНР за COVІD-19
Последние новости
13:52
Из Китая анонсировали последний эвакуационный рейс: билет стоит более 24 тысяч
13:40
Переводы заробитчан из Польши в Украину могут упасть на 30% - это 4 миллиарда долларов – эксперты
13:43
На Львовщине ослабили карантин
13:38
Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе
13:23
Эпидемия в Испании: суточная смертность существенно снизилась после нескольких дней роста
13:22
Саакашвили: Украина потенциально достаточно сильная для отказа от сотрудничества с МВФ
13:09
В субботу синоптик обещает погоду на все вкусы, но уже без заморозков
13:07
По дороге в Киев из поджигателей травы в ДТП попали 10 автомобилей
13:04
Зеленский снял санкции с некоторых компаний IT-сферы
12:57
Дубилет обновил дашборд: теперь показывает, нарушают ли украинцы карантин
Все новости...