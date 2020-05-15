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Погрожував гранатою за прохання вдягнути маску: у магазині Києва затримали "хулігана"

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:02
Погрожував гранатою за прохання вдягнути маску: у магазині Києва затримали хулігана

У магазині на вулиці Кудряшова у Солом’янському районі Києва стався конфлікт: на прохання охоронця вдягнути маску чоловік дістав із кишені гранату і погрожуючи підірвати її.

Джерело: Національна поліція в Києві

Деталі: До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на вулиці Кудряшова між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати.

На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту, на що отримав зауваження від охоронця.

Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати. 

Поліцейські затримали 38-річного уродженця Черкащини.

 

У ході поверхневого огляду в нього виявили гранату "РГД-5" і дві сигнальні ракети.

 

Заборонені предмети вилучили та направили на проведення експертизи. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів. 

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. 

Теми: карантинкриміналКиїв
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