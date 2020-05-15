Угрожал гранатой за просьбу надеть маску: в магазине Киева задержали "хулигана"
В магазине на улице Кудряшова в Соломенском районе Киева произошел конфликт: на просьбу охранника надеть маску мужчина достал из кармана гранату и угрожая взорвать ее.
Источник: Национальная полиция в Киеве
Детали: В столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать.
На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника.
Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.
Полицейские задержали 38-летнего уроженца Черкасской области.
В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.
Запрещенные предметы изъяли и направили на проведение экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.
Следственный отдел Соломенского управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За содеянное нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.