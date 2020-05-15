Усі розділи
Укр / Рус

У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:38

Уряд Чехії оголосив про черговий етап скасування карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, з 25 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Через десять днів знову буде дозволено відвідування медичних і соціальних установ.

Також будуть відкриті басейни і ресторани, кафе, бари чи паби, що знаходяться всередині будівель. Але вони повинні будуть закриватися до 11 години вечора.

Відвідувачі повинні носити маски для обличчя, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал також повинен бути в масках.

"У клієнта повинна бути маска, коли він відходить від столу і у всіх місцях загального користування", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я, додавши, що адміністратор повинен запобігати скупченню людей, які не сидять разом за одним столом.

Ростислав Мадар, епідеміолог Міністерства охорони здоров'я, сказав, що скасування обмежень відбудеться відповідно до графіка, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться протягом наступного тижня.

За останню добу в Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу. Число щоденних випадків останні два тижні було нижче 100.

Теми: Чехіякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Львівщині послабили карантин

Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

ДоповненоНападникам на Стерненка оголосили підозру за "хуліганство" – СБУ

Через транспортний колапс обмежать в'їзд вантажівок до Києва

Перша країна Європи оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ

Усі головні новини...
Чехія
Чехія розраховує відкрити кордони з Австрією і Словаччиною у червні
Чеські ЗМІ назвали російського дипломата у "змові з отрутою", посольство РФ просить охорону
Чехія скасовує "масковий режим" надворі з кінця травня
Останні новини
15:17
НАБУ підозрює, що експосадовець продав нерухомість держпідприємства і забрав гроші собі
15:08
На Волині зафіксували спалах COVID-19 у психлікарні
15:06
6 років за 48 акацій: суд відправив до в’язниці "чорного лісоруба"
15:00
В Італії планують з 3 червня зняти обмеження на пересування між регіонами
15:00
Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки
14:46
Facebook заплатить 52 мільйони доларів компенсації модераторам через психічні розлади
14:44
фотоРНБО зняла санкції з олігарха російського походження, якого розшукує НАБУ
14:38
У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни
14:21
Посуха в Одеській області згубила 80% посівів, Мінекономіки проситиме про дотації аграріям
14:18
фотоСаакашвілі похизувався, що Єрмак представив його послам G7
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!