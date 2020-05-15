Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:38

Уряд Чехії оголосив про черговий етап скасування карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, з 25 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Через десять днів знову буде дозволено відвідування медичних і соціальних установ.

Також будуть відкриті басейни і ресторани, кафе, бари чи паби, що знаходяться всередині будівель. Але вони повинні будуть закриватися до 11 години вечора.

Відвідувачі повинні носити маски для обличчя, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал також повинен бути в масках.

"У клієнта повинна бути маска, коли він відходить від столу і у всіх місцях загального користування", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я, додавши, що адміністратор повинен запобігати скупченню людей, які не сидять разом за одним столом.

Ростислав Мадар, епідеміолог Міністерства охорони здоров'я, сказав, що скасування обмежень відбудеться відповідно до графіка, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться протягом наступного тижня.

За останню добу в Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу. Число щоденних випадків останні два тижні було нижче 100.

Теми: Чехіякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Чехія
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією
У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: