Все разделы
Укр / Рус

В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны

Пятница, 15 мая 2020, 14:38

Правительство Чехии объявило об очередном этапе отмены карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, с 25 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Через десять дней снова будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Также будут открыты бассейны и рестораны, кафе, бары или рестораны, которые находятся внутри зданий. Но они должны будут закрываться в 23:00.

Посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал также должен быть в масках.

"У клиента должна быть маска, когда он отходит от стола и во всех местах общего пользования", - заявили в Министерстве здравоохранения, добавив, что администратор должен предотвращать скопление людей, которые не сидят вместе за одним столом.

Ростислав Мадар, эпидемиолог Министерства здравоохранения, сказал, что отмена ограничений  будет проходить в соответствии с графиком, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится на следующей неделе.

За последние сутки в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса. Число ежедневных случаев последние две недели было ниже 100.

Темы: Чехиякоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

ДополненоНападавшим на Стерненко объявили подозрение за "хулиганство" – СБУ

Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Москва заявила, что Киев "выдавливает" представителей боевиков из ТКГ

Все главные новости...
Чехия
Чехия рассчитывает открыть границы с Австрией и Словакией в июне
Чешские СМИ назвали российского дипломата в "сговоре с ядом", посольство РФ просит охрану
Чехия отменяет масочный режим на улице с конца мая
Последние новости
15:08
На Волыни зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице
15:06
6 лет за 48 акаций: суд отправил в тюрьму "черного лесоруба"
15:00
В Италии планируют с 3 июня снять ограничения на передвижение между регионами
15:00
Третий день в Тернополе не фиксируют новых больных коронавирусом, город открывает все рынки
14:46
Facebook заплатит 52 миллиона долларов компенсации модераторам из-за психических расстройств
14:44
фотоСНБО сняла санкции с олигарха российского происхождения, которого разыскивает НАБУ
14:38
В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны
14:21
Засуха в Одесской области погубила 80% посевов, Минэкономики будет просит о дотациях аграриям
14:18
фотоСаакашвили похвастался, что Ермак представил его послам G7
14:02
фотоУгрожал гранатой за просьбу надеть маску: в магазине Киева задержали "хулигана"
Все новости...