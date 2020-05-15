В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны

Правительство Чехии объявило об очередном этапе отмены карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, с 25 мая.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.



Через десять дней снова будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.



Также будут открыты бассейны и рестораны, кафе, бары или рестораны, которые находятся внутри зданий. Но они должны будут закрываться в 23:00.



Посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал также должен быть в масках.



"У клиента должна быть маска, когда он отходит от стола и во всех местах общего пользования", - заявили в Министерстве здравоохранения, добавив, что администратор должен предотвращать скопление людей, которые не сидят вместе за одним столом.



Ростислав Мадар, эпидемиолог Министерства здравоохранения, сказал, что отмена ограничений будет проходить в соответствии с графиком, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится на следующей неделе.



За последние сутки в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса. Число ежедневных случаев последние две недели было ниже 100.