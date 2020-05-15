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6 років за 48 акацій: суд відправив до в’язниці "чорного лісоруба"

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:06
6 років за 48 акацій: суд відправив до в’язниці чорного лісоруба

Суд дав 6 років в’язниці чоловіку, який зрубав 48 акацій на Харківщині.

Джерело: сайт регіональної прокуратури

Деталі: Вирок виніс Ізюмський міськрайонний суд Харківської області.

За інформацією прокуратури, у 2019 році на території Барвінківського району області 23-річний чоловік вирубав 48 дерев породи "акація". Загальна сума завданих збитків складає 122 тис. грн.

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев, що спричинила тяжкі наслідки).

Рішення суду першої інстанції набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Українська правда
Теми: судв'язницякриміналХарківська область
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